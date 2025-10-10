BIST 10.740
DOLAR 41,83
EURO 48,43
ALTIN 5.362,18
HABER /  EKONOMİ

Ağustos ayı inşaat maliyet endeksi verileri açıklandı

Ağustos ayı inşaat maliyet endeksi verileri açıklandı

İnşaat maliyet endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 1,05, yıllık bazda yüzde 22,82 artış kaydetti.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,05, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,82 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,46, işçilik endeksi yüzde 0,28 artış gösterdi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 19,17, işçilik endeksi yüzde 30,16 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,15, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,53 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,67, işçilik endeksi yüzde 0,23 artış gösterdi. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,92, işçilik endeksi yüzde 29,54 yükseliş kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,72, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,75 arttı. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,84, işçilik endeksi yüzde 0,48 artarken, geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,94, işçilik endeksi yüzde 32,37 artış gösterdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Sanal kumar ve doğal afetler ruh sağlığını sarsıyor! İki farklı kriz, tek bir sonuç: Ruhsal yıkım
Sanal kumar ve doğal afetler ruh sağlığını sarsıyor! İki farklı kriz, tek bir sonuç: Ruhsal yıkım
THY resmen duyurdu: Seferler yeniden başlıyor
THY resmen duyurdu: Seferler yeniden başlıyor
İstanbul'da Fatih Sayan'dan Google'ın üst düzey ismiyle önemli görüşme
İstanbul'da Fatih Sayan'dan Google'ın üst düzey ismiyle önemli görüşme
Eski takım arkadaşı eleştirdi! Kerem Aktürkoğlu'na büyük ders
Eski takım arkadaşı eleştirdi! Kerem Aktürkoğlu'na büyük ders
Türkiye'ye gelecek mi? Tesla'dan heyecanlandıran paylaşım...
Türkiye'ye gelecek mi? Tesla'dan heyecanlandıran paylaşım...
İsrail ordusu Gazze'de bir askerinin öldüğünü duyurdu
İsrail ordusu Gazze'de bir askerinin öldüğünü duyurdu
Öğretmenlere yeni düzenleme: Artık bu kıyafetlerin giyilmesi yasak!
Öğretmenlere yeni düzenleme: Artık bu kıyafetlerin giyilmesi yasak!
Fenerbahçe ara transfer dönemini bekliyor piyasa değeri 35 milyon euro
Fenerbahçe ara transfer dönemini bekliyor piyasa değeri 35 milyon euro
Yıllardır Türkiye'nin en iyilerindendi! İflastan o markada kurtulamadı...
Yıllardır Türkiye'nin en iyilerindendi! İflastan o markada kurtulamadı...
Altından sonra gümüşte inanılmaz şeyler oluyor!
Altından sonra gümüşte inanılmaz şeyler oluyor!
Ticaret Bakanlığı'ndan 6 ülkeden gelen ucuz lastiklere soruşturma
Ticaret Bakanlığı'ndan 6 ülkeden gelen ucuz lastiklere soruşturma