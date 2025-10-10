BIST 10.740
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem gözaltına alındı

Bursa'da bir önceki dönem Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı olan Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 21 kişi "rüşvet ve suç örgütü kurma" gibi suçlardan gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 21 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Ev ve iş yerleri aranıyor

Başsavcılığın talimatıyla hareket geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdem ile diğer şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelilere ait 24 ikamet ve 8 şirket ile 12 araçta arama işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, firari 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

