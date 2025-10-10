Kibar Holding'e TİDE'den "Kurumsal Farkındalık" ödülü

Kibar Holding, Türkiye İç Denetim Enstitüsünün (TİDE) düzenlediği "Farkındalık Ödülleri"nde, güçlü yönetişim kültürünü destekleyen iç denetim uygulamalarıyla "Kurumsal Farkındalık" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Kibar Holding İç Denetim Ekibi, mesleki farkındalığın gelişimine katkı sağlayan iletişim ve eğitim faaliyetleriyle TİDE jürisi tarafından örnek gösterildi. Ödül, Topluluk genelinde etik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini güçlendiren iç denetim yaklaşımının bir yansıması olarak değerlendirildi.

Ödül, TİDE'nin 30. kuruluş yılı vesilesiyle düzenlenen "XXIX. Uluslararası Türkiye İç Denetim Kongresi" kapsamında verildi. İstanbul'da gerçekleştirilen kongre, "30 Yılın Yankısı, Geleceğin Pusulası" temasıyla iç denetim mesleğinin geçmişini ve geleceğini bir araya getirdi.

Kongrede, iç denetim mesleğinin stratejik rolü, teknoloji, yapay zeka ve insan odağında ele alınırken, 37 farklı oturumda 71 konuşmacı yer aldı.

Kongreye 2 bin 172 kişi katılım sağlarken, 19 kurum sponsorluk desteği verdi. TİDE'nin 30. yılına özel olarak düzenlenen etkinlikler arasında, Farkındalık Ödülleri'nin yanı sıra akademik tez yarışmaları, sürdürülebilirlik alanında yeni sertifikasyon programları ve uluslararası işbirlikleri de yer aldı.

Muhabir:Mehmet Selçuk Güçlü