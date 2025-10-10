BIST 10.737
Disiplinli yaşıyor! Tuğba Özay sabah saatlerinde bakın ne yapıyormuş...

Model, sunucu ve şarkıcı kimliğiyle tanınan Tuğba Özay, fit görünümü ve enerjisiyle sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Yaz tatilini Antalya'da geçiren Özay, sabahın erken saatlerinde deniz kenarında yaptığı spor paylaşımıyla dikkat çekti. Takipçileri, disiplinli yaşam tarzına hayran kalırken "Yoksa yeniden Survivor'a mı hazırlanıyor?" sorusu akıllara geldi.

Model, sunucu ve şarkıcı kimliğiyle tanınan Tuğba Özay, ilerleyen yaşına rağmen fit fiziğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Özay, paylaşımlarıyla hem enerjisi hem de disipliniyle takipçilerine ilham veriyor.

FORMUNUN SIRRI SPOR

Yaz aylarını Antalya'da geçiren ünlü isim, sabah saatlerinde deniz kenarında yaptığı spordan kareleri Instagram hesabından paylaştı. 47 yaşındaki Özay'ın erken saatte uykusundan feragat edip egzersiz yapması, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderinin altına çok sayıda yorum geldi. Bazı takipçileri "İşte formda kalmanın sırrı bu" derken, kimileri de "Günün enerjisini sabah sporuyla yakalıyor" ifadelerini kullandı.

SURVİVOR'A MI HAZIRLANIYOR?

Tuğba Özay'ın sıkı antrenman temposu, takipçileri arasında "Yoksa yeniden Survivor'a mı hazırlanıyor?" yorumlarını da beraberinde getirdi. Daha önce yarışmadaki performansıyla hafızalarda yer eden Özay, disiplinli yaşam tarzıyla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

