Ayşe Barım kalp ameliyatı olacak

Ayşe Barım kalp ameliyatı olacak

Gezi Parkı eylemleri nedeniyle yargılanan ve önce ev hapsiyle tahliye edilip ardından 24 saat içinde yeniden tutuklanan Ayşe Barım pazartesi günü açık kalp ameliyatı olacak.

Gezi Parkı davası kapsamında önce tahliye edilen sonra yeniden tutuklanan Ayşe Barım açık kalp ameliyatı olacak. Gezi Parkı davalarından 248 gün tutuklu kalan Barım, 1 Ekim’de ev hapsiyle tahliye edilmişti. Ancak savcılığın itirazı üzerine 24 saat içinde yeniden tutuklanmıştı.

Ayşe Barım için yeniden tutuklama kararı

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgiye göre, Barım hastanede bulunurken sağlık durumu nedeniyle avukatları her 24 saatte bir tedavisinin devam etmesi için infazın ertelenmesine karar aldırdı. Ünlü menajerin kaldığı hastane odasının önünde güvenlik önlemleri alındı.

