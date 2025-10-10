BIST 10.740
Tedesco yönetime raporu sundu takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu

Tedesco yönetime raporu sundu takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun, ocak ayında yapılacak transferler için yönetime raporunu verdiği ve takımdan ayrılacak ilk ismin Rodrigo Becao olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de milli aranın ardından oynanacak olan Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları sürerken, ara transfer dönemi için yapılacak kadro planlaması çalışmaları da devam ediyor.

Sarı lacivertli kulüpte teknik direktör Domenico Tedesco'nun yönetime raporunu sunduğu ve ocak ayında en az iki takviye yapılması kararının alındığı ileri sürüldü.

İtalyan hocanın, santrafor, 8 numara ve şartlar uygun olursa stoper pozisyonları için transfer istediği ve kadronun daraltılarak daha efektif bir yapı oluşturulmasını talep ettiği iddia edildi.

Bu bağlamda sarı lacivertlilerde bazı oyuncularla da yolların  ayrılmasının gündeme gelmesi bekleniyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; yönetim gitmek isteyen futbolculara kolaylık sağlayacak. Haber detayında, Fenerbahçe'de yolların ayrılacağı ilk ismin de şimdiden belli olduğu belirtildi. Buna göre yönetim, sakatlıklar nedeniyle bir türlü verim sağlayamayan Rodrigo Becao ile yolları kesin olarak ayırmayı planlıyor.

