Akbank yapay zeka çözümleriyle fark oluşturdu iki kategoride ödül aldı

Akbank, Global Finance tarafından düzenlenen AI in Finance Awards 2025'te yapay zeka çözümleriyle ödüllere layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, Global Finance'ın bu yıl ilk kez düzenlediği organizasyonda iki kategoride ödüle ulaştı.

Akbank, yapay zeka çözümleriyle "Yapay Zekada Türkiye'nin ve Batı Avrupa'nın En İyi Bankası", bankacılık ürün ve süreçleri üzerine oluşturduğu büyük dil modeli "Akbank LLM" ile "Ödeme İşlem Yönetiminde Türkiye'nin ve Batı Avrupa'nın En İyi Bankası" ödüllerini kazandı.

Etkinlikte küresel kazananların açıklandığı ödül töreninde ise Akbank, "Yapay Zekada Dünyanın En İyi Bireysel Bankası" ünvanını elde ederek uluslararası bir başarıya imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, yapay zekanın kurumların nasıl düşündüğünü, nasıl karar aldığını ve nasıl değer ürettiğini belirleyen temel bir unsur haline geldiğini belirtti.

Akbank'ın bu dönüşümü erken dönemde öngördüğünü aktaran Gür, "Yapay zekayı bankamızın bütün reflekslerine entegre edecek bir strateji belirledik. Bu sayede süreçleri hızlandıran, karar alma kalitesini artıran, içgörüyü destekleyen, hem müşteri deneyimini hem de ekip memnuniyeti ve verimliliğini derinleştiren bir sistem inşa ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Gür, Akbank Asistan'dan büyük dil modellerine, müşteriyle gerçek zamanlı ve bağlamsal iletişim kurabilen uygulamalardan belge otomasyonuna kadar geniş bir yapay zeka altyapısıyla çalıştıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Akbank Asistan her ay 2 milyonun üzerinde etkileşimle müşterilerimizin bankacılık ihtiyaçlarını anlıyor, taleplerini gerçekleştiriyor. Ürettiğimiz yapay zeka destekli satış motorumuz, 2 bini aşan ayrı veri setinden beslenerek 200 adet makine öğrenme modeli ve 200 kadar da müşteri profilleme analitik model stokumuzu, 5 milyonlara ulaşan günlük mobil kullanıcımıza ulaştırıyor. Tüm kanallardaki satış ve pazarlama dünyamız, tüm ürün ve servis geliştirme çalışmalarımız, bu sisteminin ürettiği çıktılara göre şekilleniyor. Akbank Mobil'deki yapay zeka tabanlı iletişim alanımızda ayda 40 milyondan fazla kişiyi özel akıllı ipucuyla buluşturuyor, böylece onların finansal kararlarını destekliyoruz. "

Akbank'ta yapay zekayı bankacılık faaliyetlerinde kullanmanın yanı sıra bu alanda yol gösterici bir role sahip olduklarını belirten Gür, 2025'in ilk çeyreğinde yayınladıkları "Sorumlu Yapay Zeka Manifestosu" ile benimsedikleri ilkeler kapsamında, yapay zeka teknolojilerinin kullanım rehberini herkese açık kaynaklarda ve şeffaf bir şekilde sunduklarını vurguladı.

"Akbank öncü konumunu görünür kıldı"

Yapay zeka üzerine birçok adım inşa ettiklerini aktaran Gür, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ve dünyada dijital bankacılık hızla gelişirken biz, insan odaklılığımızı koruyarak bunu dijitalle entegre eden bir denge kurduk. Şubelerimizi birer uzmanlık ve güven merkezi olarak konumlandırırken, yapay zekayı bu temas noktalarını destekleyen görünmez ama akıllı bir katman haline getirdik. Akbank'ı farklılaştıran bu yaklaşım ve yüksek teknoloji yetkinliğimizle yapay zekada başarımızı küresel çapta teyit etmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Akbank, böylece bir kez daha sadece ülkemizde değil, uluslararası finans arenasında da öncü konumunu görünür kıldı. Bu başarının mimari olan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim."