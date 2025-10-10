BIST 10.737
Irak'ta ilk kez oldu! Barzani seçim kampanyasında ilk kez Türkçe afiş kullandı

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Irak’ta kasım ayında yapılması planlanan genel seçimlere yönelik kampanyasını sürdürüyor. Kampanya kapsamında KDP ilk kez Türkçe afişler kullanarak dikkat çekti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) en güçlü siyasi partisi olarak bilinen ve başkanlığını IKBY’nin eski Başkanı Mesut Barzani’nin yürüttüğü Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), 3 Ekim’de başlayan seçim kampanyasında Türkçe yazılı afişlerle yeni bir adım attı.

Erbil’in ana caddelerinde yer alan KDP’ye ait sarı renkli afişlerde, parti logosunun yanında Türkçe olarak "Ortaklık, Denge ve Uyuşum" ifadeleri yer aldı.

Irak'ta ilk kez oldu! Barzani seçim kampanyasında ilk kez Türkçe afiş kullandı - Resim: 0

KDP’nin bu hareketi özellikle Türkmen toplumu tarafından olumlu karşılandı. IKBY Parlamentosu Türkmen Milletvekili Müna Kahveci, Mesut Barzani’nin her zaman birlikte yaşam kültürünü savunduğunu vurgulayarak,

"Sayın Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi, her zaman birlik, beraberlik ve bütün etnik grupların haklarını koruma anlayışıyla hareket etmiştir. Seçim afişlerinde Türkçe’nin kullanılması, Türkmenlerin ikinci millet statüsünü pekiştirmenin yanı sıra, Türkmenlerin haklarının da Kürt kardeşleri gibi korunduğunu göstermektedir. Temennimiz, Türkmenlerin haklarını elde etmeleri ve seçimlerin huzurlu bir ortamda geçmesidir"

ifadelerine yer verdi.

Kahveci, Türkçe afişlerin yalnızca Erbil’de değil, Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde de görülmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu afişleri şu an sadece Erbil’de gördük. Dileğimiz, Kerkük başta olmak üzere Türkmenlerin yaşadığı yerlerde de bu afişlerin asılmasıdır. Çünkü Türkmenlerin varlığını ve kültürünü korumak, bu topraklarda birlikte yaşamanın en önemli göstergesidir" ifadesini kullandı.

