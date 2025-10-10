Dört ilde acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Düzce, Ordu, Gümüşhane ve Samsun'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi, Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bölge "riskli alan" ilan edildi.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Buna göre, Düzce, Ordu ve Gümüşhane'de bulunan bazı taşınmazların, meydana gelen afetler nedeniyle hak sahibi afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Samsun'un Atakum ilçesindeki bazı taşınmazların, Batı Çevre Yolu Projesi'nin gerçekleştirilmesi için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığınca acele kamulaştırmasına karar verildi.

Kararda, kamulaştırılacak alanın sınır ve koordinatları da yer aldı.

Öte yandan, Konya'nın Beyşehir ilçesi İçerişehir Mahallesi'ndeki bölge "riskli alan" ilan edildi. Bu yerin krokisi, sınır ve koordinatları da Resmi Gazete'de yayımlanan kararda yer aldı.

Karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci ve ek 1'inci maddeleri gereğince alındı.