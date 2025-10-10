İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki'ye ne oldu? TV100 şok kararı ile olay yarattı

Medya dünyası bu olayı konuşuyor. İsmail Küçükkaya'nın tv100 serüveni sadece 11 gün sürdü. Halk TV'den ayrılarak 29 Eylül'de kanalda "Yenigün" programıyla ekrana dönen İsmail Küçükkaya'nın görevine ani bir kararla son verildi. Bu şok kararın perde arkası merak konusu olurken, Ebru Baki ile de yollar ayrıldı.

TV100 yönetimi, hafta içi sabah kuşağında yayınlanan "Yenigün" ve "Para Manşet" programlarını ani bir kararla yayından kaldırdı. Kararın hemen ardından, her iki programın sunucuları İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki ile de yolların ayrıldığı açıklandı.

11 GÜN SÜRDÜ

Söz konusu karar, sabah kuşağının en çok izlenen iki programının aynı anda sona erdirilmesi nedeniyle medya kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Halk TV'den ayrılarak 29 Eylül'de tv100 ekranlarına transfer olan Küçükkaya, yeni yayın dönemine yalnızca 11 gün önce başlamıştı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, katıldığı bir programda yaşanan ayrılığa ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yayın öncesinde bir dostundan Küçükkaya'nın kanalla yollarının ayrıldığı bilgisini aldığını belirten Kütahyalı, şunları söyledi:





-"tv100'ün İsmail Küçükkaya ile ayrılığını ilk kez medyada ben söyledim. Saat 15.53'te haberi öğrendim ve İsmail'i aradım. Galiba ilk kez benden duydu çünkü şaşırdı, teyit etmedi. 'Ben arayacağım seni abi' dedi".

GÖZLER KANAL YÖNETİMİNDE

İsmail Küçükkaya'nın kısa süren tv100 macerası, medya kulislerinde "sürpriz ayrılık" olarak değerlendirildi. Kanal yönetimi ise henüz ayrılığın gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. İsmail Küçükkaya ise bugün X hesabından programına dair hiç bir paylaşım yapmadı.