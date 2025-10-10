Esra Dermancıoğlu ülkeyi terk edip o ülkeye yerleşti! O paylaşımında duyurdu, sosyal medya çalkalandı

"BEN NİYE SANATÇILARIN ARASINA GİREMİYORUM?"



Açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullanan oyuncu, Türkiye’deki sanat çevresinde hak ettiği değeri göremediğini belirtti.

Dermancıoğlu, "Niye sanatçıların arasına giremiyorum ben Türkiye’de? Yani belli ki performans olarak aşırı düşüğüm. Çünkü yıllardır tiyatro yapıyorum, dizi yapıyorum.

Ve bana Hayalet Dayı ile ödül vermişlerdi, burada bir yanlışlık olmalı. Affedersiniz Hayalet Dayı ile ben nasıl ödül aldım böyle kıllı bir karakterle? Yok olmuyor, çok üzülüyorum." sözleriyle sektöre sitem etti.