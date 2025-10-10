Esra Dermancıoğlu ülkeyi terk edip o ülkeye yerleşti! O paylaşımında duyurdu, sosyal medya çalkalandı
Fatmagül'ün Suçu Ne, Bir Zamanlar Çukurova, gibi birçok projede yer alan ve performanslarıyla çok ses getiren oyuncu Esra Dermancıoğlu, türkiye'yi terk ettiğini ve başka bir ülkeye yerleştiğini sosyal medya hesabından duyurdu. O paylaşım kısa sürede patladı.
Oyuncu Esra Dermancıoğlu her yaptığıyla ve her söylediğiyle gündem oluyor. Dermancıoğlu bu sefer de aldığı kararla çok konuşuldu. Türkiye'yi terk ettiğini sosyal medya hesabından duyuyan ünlü oyuncu bakın hangi ülkeye yerleşmiş...
"EV KALMADI, BURADA HİÇBİR ŞEY KALMADI"
Uzun yıllardır televizyon projelerinde yer alan Dermancıoğlu, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Evet, Fransa’ya yerleştim. Kapattım Türkiye’yi. Ev kalmadı, burada hiçbir şey kalmadı." ifadelerini kullandı. Oyuncunun sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Fransa’ya yerleştiğini duyurdu.
"BEN NİYE SANATÇILARIN ARASINA GİREMİYORUM?"
Açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullanan oyuncu, Türkiye’deki sanat çevresinde hak ettiği değeri göremediğini belirtti.
Dermancıoğlu, "Niye sanatçıların arasına giremiyorum ben Türkiye’de? Yani belli ki performans olarak aşırı düşüğüm. Çünkü yıllardır tiyatro yapıyorum, dizi yapıyorum.
Ve bana Hayalet Dayı ile ödül vermişlerdi, burada bir yanlışlık olmalı. Affedersiniz Hayalet Dayı ile ben nasıl ödül aldım böyle kıllı bir karakterle? Yok olmuyor, çok üzülüyorum." sözleriyle sektöre sitem etti.
GEÇMİŞTE DE CİNSELLİK ÜZERİNE SÖZLERİYLE GÜNDEM OLMUŞTU
Ünlü oyuncu, daha önce yaptığı cinsellik ve kadın bedeniyle ilgili açıklamalarıyla da gündeme gelmişti.
Dermancıoğlu, bu yönüyle sık sık sosyal medyada tartışmaların odağına yerleşmişti.