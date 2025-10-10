Belçika'da kırmızı alarm! Başbakana dronlu suikast planı

Belçika'da Başbakan Bart De Wever ve tüm siyasetçileri hedef alan bir terör saldırısı nedeniyle büyük güvenlik alarmı verildi. Antwerp'te iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde el yapımı patlayıcı benzeri bir düzenek ve saldırıda dron kullanılacağına dair kanıtlar bulundu.

Belçika Federal Savcılığı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prévot, Başbakan Bart De Wever ile diğer siyasetçileri hedef alan bir terör saldırısı planının ülke genelinde büyük bir güvenlik alarmına neden olduğunu belirtti.

Prévot, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Başbakan Bart De Wever’e yönelik saldırı planının ortaya çıkması son derece sarsıcı. Gerçek bir terör tehdidiyle karşı karşıyayız ve uyanık olmalıyız” ifadelerine yer verdi.

Federal savcılıktan yapılan açıklamaya göre, Antwerp’te iki şüpheli gözaltına alınırken, “terör amaçlı cinayete teşebbüs” ile “terör örgütü faaliyetlerine katılım” suçlarından sorgulanıyor.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, el yapımı patlayıcıya benzeyen bir düzenek, çelik bilyeler içeren bir çanta ve saldırıda dron kullanılacağına dair kanıtlar bulundu. Yetkililer, saldırının “cihatçı” bir terör eylemi olabileceğini belirtti.

Belçika son yıllarda hem IŞİD bağlantılı saldırılarla hem de uyuşturucu çeteleri arasındaki artan şiddet olaylarıyla mücadele ediyor. 2016’da Brüksel’de düzenlenen IŞİD saldırılarında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 2023’te ise bir saldırgan iki İsveç vatandaşını öldürmüştü.