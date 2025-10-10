Trump 'benim hakkım' demişti! Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu. ABD Başkanı Trump'ın 'bana verilmeli' dediği ödül, María Corina Machado'ya verildi.

María Corina Machado Nobel Barış Ödülü'nün sahibi oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarıyla gündeme gelen Nobel Barış Ödülü María Corina Machado'nun oldu.

Son yıllarda Venezuela’daki otoriter rejime karşı yürüttüğü barışçıl mücadeleyle dünya kamuoyunun takdirini kazanan María Corina Machado, Nobel Barış Ödülü için güçlü bir aday olarak gösteriliyordu. ABD Kongresi’nden birçok senatör ve temsilci, onun demokratik yönetime geçiş için gösterdiği kararlı duruşu ve insan hakları ihlallerine karşı sesini yükseltmesini gerekçe göstererek Nobel Komitesi’ne resmi destek mektubu gönderdi.

Machado’nun liderliği, hem Venezuela halkı hem de uluslararası toplum için umut ve direnişin sembolü haline geldi. Barışçıl yöntemlerle değişim arayışını sürdüren Machado, Nobel Barış Ödülü’nün temel değerlerini temsil eden figürlerden biri olarak öne çıkıyor.

Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

Dünyanın gözü bugün Oslo'da açıklanacak olan 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibindeydi.

Komite’nin kararı belli oldu. Ödül, María Corina Machado'ya verildi.

Marina Corina Machado kimdir?

Nobel Barış Ödülünü Eski Venezuela Ulusal Meclisi Üyesi Marina Corina Machado aldı. María Corina Machado, 7 Ekim 1967 doğumlu Venezuelalı siyasetçi, endüstri mühendisi ve insan hakları savunucusudur. Caracas’ta dünyaya gelen Machado, Andrés Bello Katolik Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi aldıktan sonra kamu hizmetine yönelmiş ve 2002 yılında seçim şeffaflığını savunan “Súmate” adlı sivil toplum kuruluşunu kurmuştur. 2011-2014 yılları arasında Venezuela Ulusal Meclisi’nde milletvekili olarak görev yapan Machado, Vente Venezuela partisinin kurucusu ve ulusal koordinatörü olarak muhalefetin en güçlü figürlerinden biri haline gelmiştir. Demokrasi, özgür seçimler ve insan hakları konularındaki kararlı duruşuyla uluslararası alanda da tanınan Machado, TIME dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri olarak gösterilmiştir.