Tuncay Şanlı’dan yakın dostu Hakan Özlü'ye şoke eden suçlama! Hukuki süreç başlatıldı

Eski futbolcu ve teknik direktör Tuncay Şanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uzun yıllardır dostu olan Hakan Özlü'nün kendisine verilen özel vekaletnameyi şahsi menfaatleri doğrultusunda kötüye kullandığını ve haksız kazanç elde ettiğini tespit ettiğini bildirdi. Şanlı, konuyla ilgili hukuki sürecin başladığını duyurdu.

Teknik direktör Tuncay Şanlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Şanlı, uzun yıllardır dostu olan Hakan Özlü'nün kendisine verilen vekaleti kötü kullandığını ileri sürdü. Teknik direktör Tuncay Şanlı, şahsı ile Hakan Özlü arasında uzun yıllara dayanan bir dostluğun mevcut olduğunu belirterek, aktif futbolculuk döneminde ve yurt dışında bulunduğu süreler içerisinde, ticari işlerinin yürütülmesi, yatırımlarının takibi ve adına işlem yapabilmesi için Özlü'ye süresiz ve özel vekaletname verdiğini ifade etti.

VEKALET YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI İDDİASI

Ancak Şanlı, ticari faaliyetleriyle ilgili yaptığı incelemeler sonucunda önemli tespitlerde bulunduğunu açıkladı. Tuncay Şanlı, açıklamasına şöyle devam etti:

"Son dönemde ticari faaliyetlerimle ilgili yaptığım incelemeler sonucunda, Hakan Özlü’nün kendisine duyduğum güveni sarsacak şekilde vekalet yetkisini kendi şahsi menfaatleri doğrultusunda kötüye kullandığı ve haksız kazanç elde ettiği tespit edilmiştir. Bu durum üzerine tarafımca gerekli hukuki mercilere başvurulmuş olup, süreç adli makamlar nezdinde titizlikle devam etmektedir."

İŞLETMELERDEKİ YETKİSİ KALMADI

Gelinen aşamada, şahsı ile Hakan Özlü arasında artık hiçbir dostane, hukuki veya ticari bağ kalmadığını kesin bir dille belirten Şanlı, aynı zamanda kurucusu olduğu işletmelerde Özlü'nün hiçbir karar ve tasarruf yetkisinin kalmadığını vurguladı. Şanlı, Hakan Özlü'nün, şahsı, Hotel ON7 Sakarya ve ON7 Sapanca Private işletmeleri adına işlem yaptığı veya yapacağı yönündeki her türlü beyan ve tasarrufun geçersiz olduğunu belirtti.