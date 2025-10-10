İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu?

Barajların oranı yağışlarla birlikte araştırılıyor. Barajların DOLULUK oranı İSKİ tarafından güncelleniyor. İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? İşte, İSKİ baraj doluluk oranları 10 Ekim 2025 son durum

10 Ekim İSKİ İstanbul Barajların doluluk oranı son dakika gelişmeleriyle gündemde yer alıyor. Yağışların ardından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlardaki su seviyesini günlük yeni verileri ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. İSKİ baraj doluluk oranı ölçümlerine göre barajlarda son durum olumlu ilerliyor

Mega kentte etkisini gösteren yağışlar sonrası Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlardaki su seviyesi merak ediliyor.

Bugün itibarıyla kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı %25.92 oldu.