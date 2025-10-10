BIST 10.729
Vatandaşın beklediği haber geldi: Kırmızı etin ateşi düşüyor!

TÜSEDAD Başkanı Müslüm Doğru, şap ve üç gün hastalığı nedeniyle yetiştirilen hayvanlarım kesime erken götürüldüğünü ve arz fazlası oluştuğunu bildirdi. Besi hayvanlarında bu bolluk kırmızı et fiyatlarında düşüşe neden olacak.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Müslüm Doğru, Bursa Tarım Fuarı'nda yaptığı açıklamada, büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin şap ve üç gün hastalığı nedeniyle zor dönemler geçirdiğini söyledi. Şap ve üç gün hastalıklarının hem sütü hem kırmızı eti etkilediğini vurgulayan Doğru, şöyle konuştu:

"Besi hayvanlarında şap hastalığı girdiği zaman genelde besicilerimiz bunun tedavisi ile uğraşmak istemiyorlar. Eğer kesime biraz varsa bile zamanı ölebilir düşüncesiyle hemen kesime gidiyor. Çoğu besi işletmemizde sigortalı değil hayvanlar çünkü uzun süre bakmıyor ve sigorta maliyetleri fazla geliyor. Besi işletmelerinde de normal böyle bir salgın falan olmadığı sürece kayıp o kadar da olmaz. Dolayısıyla şap hastalığı olduğu zaman bir işletmede, besi işletmesinde veya üç gün olduğu zaman bu hayvanlar erken kesime gidiyor."

"Erken kesim ne demektir? Verimin düşük olması demektir" diyen Doğru, bunun karkas veriminin düşük olması, daha az kırmızı et alınması anlamına geldiğini anlattı.

Üç gün hastalığının ise yüksek ateş yaptığını ve eğer hayvan gebeyse düşüklere neden olduğunu belirten Doğru, "Yüksek ateşle de yem yemesi daralır ve daha az yem yer dolayısıyla süt üretimi de çok azalmış olur. Şap hastalığında da ayak ve ağızlara vurduğu için yem konusunda yeme gitmede azalma olur ve yem az yediği için sütü azalır." ifadesini kullandı.

Şap hastalığı üç gün hastalığı kadar olmasa da ölüme götürmese de hayvanlarda verimi çok düşürdüğüne dikkati çeken Doğru, şunları söyledi:

"Şap hastalığında da ölümle sonuçlanma görülebilir. Besici, hastalıklar nedeniyle verim düşmüşse gebe de değilse bu hayvanı kesime gönderiyor. Şu anda bir de şöyle bir şey oldu. Şap hastalığının ve üç gün hastalığının piyasaya etkisi oldu. Et fiyatları çok yavaş da olsa yükselişteydi. Hem ineklerimizin hem danalarımızın birdenbire erken kesime gidiyor olması da et fiyatlarını biraz düşürmeye başladı. Çok değil ama bir tırmanıştaydı tam besicilerimizi ümitlendirecek boyuta geliyordu ve maalesef şu anda hastalığın etkisiyle biraz geri geldi. Hastalık yüzünden kesime giden hayvanların fazlalığı yani arzın fazlalığı fiyatı tabii ki düşürdü."

