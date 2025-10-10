BIST 10.729
DOLAR 41,83
EURO 48,38
ALTIN 5.374,74
HABER /  EKONOMİ

OYAK Çimento kurumsal farkındalık ödülüne layık görüldü

OYAK Çimento kurumsal farkındalık ödülüne layık görüldü

TCC Group Holdings bünyesinde faaliyet gösteren Cimpor ve OYAK Çimento, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından düzenlenen "15. Farkındalık Ödülleri"nde "Kurumsal Farkındalık" kategorisinde ödül aldı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OYAK Çimento, güçlü kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmalarına verdiği önemle sektörde öne çıkmaya devam ediyor.

TİDE Yönetim Kurulu tarafından tahsis edilen "Farkındalık Ödülleri", iç denetim mesleği ve değerleri ile ilgili toplumsal ve kurumsal farkındalık oluşturmak için gösterilen çabaların teşviki ve desteklenmesi amacıyla düzenleniyor.

Her yıl düzenlenen organizasyon çerçevesinde, iç denetimin güçlü kurumsal yönetişimde, kurum içi kontrollerde ve etkin risk yönetiminde oynadığı önemli rol hakkında toplumsal ve kurumsal bilgi birikiminin artırılması için iyi uygulama örnekleri ödüllendirilerek iç denetimin katma değerinin anlaşılması, genel kabul görmesi ve doğru uygulamanın yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Ayrıca ödüller aracılığıyla akademik, bireysel, toplumsal ve kurumsal alanlardaki farkındalığın geliştirilerek artırılması amaçlanıyor.

"Tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cimpor Global Holdings İç Denetim, Risk Uyum Grup Direktörü Özge Aşcıoğlu, OYAK Çimento'nun aldığı bu ödül ile sadece sektöründeki güçlü konumunu değil, aynı zamanda kurumsal yönetim alanındaki öncü ve yenilikçi uygulamalarını da bir kez daha kanıtlamış olduklarını belirtti.

İç denetim fonksiyonlarının kurumsal yönetim süreçlerine kattığı değerin TİDE gibi saygın bir kuruluş tarafından tescillenmesinin kendileri için büyük bir motivasyon sağladığına dikkati çeken Aşcıoğlu, şunları aktardı:

"Bu ödül, OYAK Çimento'nun şeffaf ve etik kurumsal yönetişim anlayışının sektör dışı saygın bir kurum tarafından da takdir edildiğini gösteriyor. Sürdürülebilir başarı ve güven inşa etme yolculuğumuzda, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden asla ödün vermeden, tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'in alıkoyduğu 18 Türk vatandaşıyla ilgili yeni gelişme
İsrail'in alıkoyduğu 18 Türk vatandaşıyla ilgili yeni gelişme
Vatandaşın beklediği haber geldi: Kırmızı etin ateşi düşüyor!
Vatandaşın beklediği haber geldi: Kırmızı etin ateşi düşüyor!
Tuncay Şanlı’dan yakın dostu Hakan Özlü'ye şoke eden suçlama! Hukuki süreç başlatıldı
Tuncay Şanlı’dan yakın dostu Hakan Özlü'ye şoke eden suçlama! Hukuki süreç başlatıldı
İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu?
Giray Altınok'un kariyerinde zirve! Avrupa'da şatoda The Traitors programını sunacak
Giray Altınok'un kariyerinde zirve! Avrupa'da şatoda The Traitors programını sunacak
Irak'ta ilk kez oldu! Barzani seçim kampanyasında ilk kez Türkçe afiş kullandı
Irak'ta ilk kez oldu! Barzani seçim kampanyasında ilk kez Türkçe afiş kullandı
Dört ilde acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Dört ilde acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Avukat Serdar Öktem cinayeti: 13 şüpheli adliyede
Avukat Serdar Öktem cinayeti: 13 şüpheli adliyede
Trump 'benim hakkım' demişti! Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
Trump 'benim hakkım' demişti! Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
Belçika'da kırmızı alarm! Başbakana dronlu suikast planı
Belçika'da kırmızı alarm! Başbakana dronlu suikast planı
İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki'ye ne oldu? TV100 şok kararı ile olay yarattı
İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki'ye ne oldu? TV100 şok kararı ile olay yarattı
Tedesco yönetime raporu sundu takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu
Tedesco yönetime raporu sundu takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu