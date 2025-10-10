Hasan Yıldız'dan Gazze açıklaması: Mazlumların yanında olmak hepimizin sorumluluğu

Gazi Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Yıldızlar Tanıtım Organizasyon Limited Şirketi Genel Müdürü, ATO Congresium Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Yıldız, dünyada yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekti.

Abone ol

Paraya ve Makama Esir Olmayın, Mazlumlara Hizmet Yolunda Esir Olun”

Hasan Yıldız: “Dünyanın Her Yerinde Mazlumların Yanında Olmak Hepimizin Sorumluluğu”

Toplantının onur konuğu olarak konuşan Hasan Yıldız, “Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Arakan ve kendi ülkem dahil dünyanın her yerindeki her canlının yaşama hakkını korumak için gayret gösteriyorum. Bu hepimizin sorumluluğu” diyerek insanlığın ortak vicdanına seslendi.

Yıldız, dünyada ilan edilen ateşkeslere rağmen binlerce kadın ve çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Bugün ateşkes ilan edildi ama binlerce çocuk katledildi. Binlerce kadın katledildi. Öyle insanlar olun ki paraya ve makama esir olmayın; dünyanın her yerinde mazlumlara hizmet yolunda esir olun” sözleriyle gençlere çağrıda bulundu.

Kadınlara, çocuklara ve hayvanlara yönelik şiddetin toplumsal bir yara olduğunu vurgulayan Yıldız, bu konuda sert bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirtti.

“Adaletin olmadığı yerde barış, vicdanın sustuğu yerde insanlık olmaz. Şiddetin her türüne karşı durmak, hepimizin ortak görevidir. Sessiz kalmak, insanlığın en büyük ihaneti olur” ifadelerini kullandı.

Yıldız, konuşmasında Türkiye’nin mazlumların yanında duran tek ülke olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

“Bu süreci çok iyi yöneten devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Güçlü ve büyük Türkiye, dünyanın her yerindeki mazlumların tek umududur.” dedi.

Gençlere seslenerek birlik ve dayanışma çağrısında bulunan Yıldız, “Güçlü olun, bir olun, birlikte olun. Daha büyük ve güçlü Türkiye için iletişim gücümüzü bu yönde artırmalıyız.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.