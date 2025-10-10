EspressoLab CHP boykot listesinden para verip çıktı! Bir bisküvi markası da ...

CHP'nin boykot listesinde bulunan kahve markası EspressoLab olayı gündeme oturdu. EspressoLab, CHP'nin fonuna bağış yapınca boykot listesinden çıkarıldı. Gazeteci Levent Gültekin, "Sen EspressoLab'ı niye boykot ettin niye para karşılığı boykotu kaldırıyorsun. Sen parti misin mafya mısın' diyerek ağır eleştirdi. Barış Yarkadaş ise 'CHP'nin boykot borsası' kurduğunu söyledi.

CHP'nin boykot listesinde bulunan EspressoLab, listeden parayla çıkınca gündeme oturdu. Gazeteci Levent Gültekin yaşananlara dikkat çekerek şunları söyledi:

-Adama verdiğin zararı verdin. Sonra adam geliyor senin 19 Mart fonuna para bağışlıyor 'abi beni listeden çıkarın' diyor. Sen de tamam diyorsun.

-Sen parti misin mafya mısın?

Bir parti böyle bir şeye bulaşır mı? Kimse mi yadırgamıyor bunu. Sen EspressoLab'ı niye boykot ettin niye para karşılığı boykotu kaldırıyorsun.

-Toplum bu işleri sevmiyor, niye yüzde 40 kararsız size gelmiyor düşünmüyor musunuz? Sandık geldiğinde CHP boyunun ölçüsünü alır. Bu belediye başkanları niye gidiyorsa bunu bulup çözmeli. Kendi belediye başkanın bile durmuyor, gidiyor.

BİR BİSKÜVİ FABRİKASINI BOYKOT...

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise TGRT ekranlarında CHP'nin 'boykot borsası' kurduğunu söyleyip, şunları aktardı:

-"Bir tane bisküvi markasını boykot listesine almışlardı, Bülent Arınç aradı. Markayı boykottan çıkardılar. CHP'nin gölge eş başkanı Bülent Arınç" demiştik.

-Arabaları boykot ettiler, araba satışında bir düşüş yok. Yanlış bir adım attılar. Bu yanlış adımı da düzeltemiyorlar. Ben Özgür Özel'e teşekkür ediyorum, bizi boykot ettirince 3 katı izlenmeye başladık.