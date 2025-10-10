BIST 10.730
DOLAR 41,83
EURO 48,37
ALTIN 5.373,53
HABER /  POLİTİKA

EspressoLab CHP boykot listesinden para verip çıktı! Bir bisküvi markası da ...

EspressoLab CHP boykot listesinden para verip çıktı! Bir bisküvi markası da ...

CHP'nin boykot listesinde bulunan kahve markası EspressoLab olayı gündeme oturdu. EspressoLab, CHP'nin fonuna bağış yapınca boykot listesinden çıkarıldı. Gazeteci Levent Gültekin, "Sen EspressoLab'ı niye boykot ettin niye para karşılığı boykotu kaldırıyorsun. Sen parti misin mafya mısın' diyerek ağır eleştirdi. Barış Yarkadaş ise 'CHP'nin boykot borsası' kurduğunu söyledi.

Abone ol

CHP'nin boykot listesinde bulunan EspressoLab, listeden parayla çıkınca gündeme oturdu. Gazeteci Levent Gültekin yaşananlara dikkat çekerek şunları söyledi:

-Adama verdiğin zararı verdin. Sonra adam geliyor senin 19 Mart fonuna para bağışlıyor 'abi beni listeden çıkarın' diyor. Sen de tamam diyorsun.

-Sen parti misin mafya mısın?
Bir parti böyle bir şeye bulaşır mı? Kimse mi yadırgamıyor bunu. Sen EspressoLab'ı niye boykot ettin niye para karşılığı boykotu kaldırıyorsun.

-Toplum bu işleri sevmiyor, niye yüzde 40 kararsız size gelmiyor düşünmüyor musunuz? Sandık geldiğinde CHP boyunun ölçüsünü alır. Bu belediye başkanları niye gidiyorsa bunu bulup çözmeli. Kendi belediye başkanın bile durmuyor, gidiyor. 

BİR BİSKÜVİ FABRİKASINI BOYKOT... 
Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise TGRT ekranlarında CHP'nin 'boykot borsası' kurduğunu söyleyip, şunları aktardı:
-"Bir tane bisküvi markasını boykot listesine almışlardı, Bülent Arınç aradı. Markayı boykottan çıkardılar. CHP'nin gölge eş başkanı Bülent Arınç" demiştik.

-Arabaları boykot ettiler, araba satışında bir düşüş yok. Yanlış bir adım attılar. Bu yanlış adımı da düzeltemiyorlar. Ben Özgür Özel'e teşekkür ediyorum, bizi boykot ettirince 3 katı izlenmeye başladık. 

ÖNCEKİ HABERLER
OYAK Çimento kurumsal farkındalık ödülüne layık görüldü
OYAK Çimento kurumsal farkındalık ödülüne layık görüldü
İsrail'in alıkoyduğu 18 Türk vatandaşıyla ilgili yeni gelişme
İsrail'in alıkoyduğu 18 Türk vatandaşıyla ilgili yeni gelişme
Vatandaşın beklediği haber geldi: Kırmızı etin ateşi düşüyor!
Vatandaşın beklediği haber geldi: Kırmızı etin ateşi düşüyor!
Tuncay Şanlı’dan yakın dostu Hakan Özlü'ye şoke eden suçlama! Hukuki süreç başlatıldı
Tuncay Şanlı’dan yakın dostu Hakan Özlü'ye şoke eden suçlama! Hukuki süreç başlatıldı
İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu?
Giray Altınok'un kariyerinde zirve! Avrupa'da şatoda The Traitors programını sunacak
Giray Altınok'un kariyerinde zirve! Avrupa'da şatoda The Traitors programını sunacak
Irak'ta ilk kez oldu! Barzani seçim kampanyasında ilk kez Türkçe afiş kullandı
Irak'ta ilk kez oldu! Barzani seçim kampanyasında ilk kez Türkçe afiş kullandı
Dört ilde acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Dört ilde acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Avukat Serdar Öktem cinayeti: 13 şüpheli adliyede
Avukat Serdar Öktem cinayeti: 13 şüpheli adliyede
Trump 'benim hakkım' demişti! Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
Trump 'benim hakkım' demişti! Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
Belçika'da kırmızı alarm! Başbakana dronlu suikast planı
Belçika'da kırmızı alarm! Başbakana dronlu suikast planı
İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki'ye ne oldu? TV100 şok kararı ile olay yarattı
İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki'ye ne oldu? TV100 şok kararı ile olay yarattı