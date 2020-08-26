KBB Profesörü Refik Çaylan koronavirüse yenik düştü 'Bugün yine öldük'

Ölümcül koronavirüs salgını can almaya ve yayılmaya devam ederken bir profesör daha virüse kurban gitti. Günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren kulak burun boğaz uzmanı Prof. Dr. Refik Çaylan hayatta kalmayı başaramadı.Abone ol
Tıp dünyasının acı günü.. KBB uzmanı Prof. Dr. Refik Çaylan Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
TTB resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Prof. Dr. Çaylan’ın Kovid 19 sebebiyle hayatını kaybettiğini ‘Bugün yine öldük’ diyerek duyurdu:
Bugün yine öldük!— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) August 26, 2020
Prof.Dr.Refik Çaylan'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, kaygılı mücadelemize devam ediyoruz. pic.twitter.com/IrFgTRAAEh
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