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KBB Profesörü Refik Çaylan koronavirüse yenik düştü 'Bugün yine öldük'

Ölümcül koronavirüs salgını can almaya ve yayılmaya devam ederken bir profesör daha virüse kurban gitti. Günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren kulak burun boğaz uzmanı Prof. Dr. Refik Çaylan hayatta kalmayı başaramadı.

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Tıp dünyasının acı günü.. KBB uzmanı Prof. Dr. Refik Çaylan Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

TTB resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Prof. Dr. Çaylan’ın Kovid 19 sebebiyle hayatını kaybettiğini ‘Bugün yine öldük’ diyerek duyurdu:

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