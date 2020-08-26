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Samsun'da eltisinin kanını akıttı! 'Kendimi kaybettim' dedi

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN'da Şehri A. (35), çocukların gürültüsü yüzünden tartıştığı üst katında oturan eltisini karnından bıçakladı. Bıçaklanan elti Nurcan A. (38) ağır yaralandı. İfadesinde konuşan Şehri A'nın 'sürekli tartışıyorduk. Ben de bir anlık sinirle kendimi kaybettim ve bıçakladım' dediği öğrenildi.

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Olay, sabah saatlerinde, İlkadım'ın Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı apartmanda oturan ve elti olan Nurcan A. ile Şehri A. arasında, çocukların gürültüsü yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şehri A., evinin mutfağından aldığı bıçağı eltisinin karnına sapladı.

Ağır yaralanan Nurcan A., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nurcan A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

"Sürekli tartışıyorduk. Bir anlık sinirle kendimi kaybettim"

Polis ekiplerince gözaltına alınan Şehri A.'nın ise ifadesinde, "Eltim ile aynı apartmanda altlı üstlü oturuyoruz. Çocukları sürekli evde gürültü yapıyor. Bundan dolayı sürekli tartışıyorduk. Ben de bir anlık sinirle kendimi kaybettim ve bıçakladım" dediği öğrenildi. 

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