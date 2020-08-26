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NBA'de yılın savunmacısı Giannis Antetokounmpo

NBA'de Milwaukee Bucks forması giyen Giannis Antetokounmpo, yılın savunma oyuncusu seçildi.

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NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Nijerya asıllı Yunan basketbolcu, farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylama sonucu Anthony Davis (Los Angeles Lakers) ve Rudy Gobert'i (Utah Jazz) geçerek ödüle layık görüldü.

2018-19 normal sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) olan 25 yaşındaki Antetokounmpo, kariyerinde ilk kez yılın savunmacısı ödülünü aldı. Antetokounmpo böylece Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, David Robinson ve Kevin Garnett'ten sonra kariyerinde iki ödülü de kazanan 5. oyuncu oldu.

Bucks'ın, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sezona ara verilen 11 Mart'a kadar 53 galibiyet, 12 mağlubiyetle lig lideri olmasında önemli katkısı bulunan Antetokounmpo, maç başına 11,5 savunma ribaundu alarak bu alanda başı çekmişti. All-star oyuncu ayrıca 1.04 top çalma ve 1.02 blok ortalamaları yakalamıştı.

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