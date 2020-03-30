Kabine üyelerine her 4 günde bir koronavirüs testi yapıldığı ortaya çıktı

Kabine üyesi bakanlara her dört günde bir Koronavirüs testi uygulandığı ortaya çıkarken, şu ana kadar hiçbir kabine üyesinin şüpheli durumuna rastlanmadığı açıklandı.

Abone ol

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesindeki sağlık kuruluşunda görev yapan bir doktorda Koronavirüs şüphesi yaşanması yeni bir gelişmeyi ortaya çıkardı.

T24’ün edindiği bilgiye göre, TBMM bünyesinde devlet hastanesi statüsünde faaliyet gösteren sağlık merkezinde kulak – burun – boğaz (KBB) uzmanı olarak görev yapan doktorda Koronavirüs şüphesi yaşanması Meclis yönetimini alarma geçirmişti.

Covid-19’daki semptomlardan bazılarını göstermesi nedeniyle izolasyona alınması sonrasına sağlık kurumu yönetimi söz konusu doktorun baktığı hastaları da uyarıp kontrole gelmelerini tavsiye etmişti.

Doktorun KBB uzmanı olması nedeniyle Koronavirüs testlerinin hastalara uygulanmasında görev alması Meclis’teki milletvekilleri ile Kabine üyelerinin durumumu da gündeme getirdi.

4 günde bir test yapılıyor

Bu kapsamda Türkiye’de ilk Covid-19 vakası çıkmasıyla birlikte sürekli görev başında olan kabine üyelerinin de sık sık kontrol geçirildiği ortaya çıktı. Salgın nedeniyle ülkede uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen mesailerine devam eden kabine üyelerinin her dört günde bir Koronavirüs testinden geçtiği öğrenildi.

Sağlık durumları yakından takip ediliyor

Devlet görevlilerinden alınan örneklerin acil olarak sonuçlandırıldığı ve böylelikle bakanların sağlık durumlarının yakından takip edildiği belirtildi.

Türkiye’deki salgın sürecinde şu ana kadar hiçbir kabine üyesinin şüpheli durumuna rastlanmadığı yetkililerce ifade edildi.

Meclis doktorunun Koronovirüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklanmıştı.