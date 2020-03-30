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Sivas'ta kumar oynarken yakalandılar bakın ne kadar ceza yediler

SİVAS'ta metruk bir binada kumar oynayan 2'si kadın 18 kişi operasyonla gözaltına alındı. Gözaltındaki kişilere tam 80 bin 336 TL cezai işlem uygulandı.

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Sivas Suşehri'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şebinkarahisar yol ayrımında bulunan yol yapım şantiyesindeki metruk binada kumar oynandığı ihbarı üzerine hemen harekete geçti.

Şantiye binası ve eklentilerine düzenlenen jandarma baskınıyla kumar oynayan 2'si kadın 18 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda, şüphelilerden S.T.'ye ait ruhsatsız av tüfeği ve 13 av tüfeği fişeği, park halindeki araçlarda ise kurusıkı tabanca, 147 kurusıkı fişeği ve ruhsatsız av tüfeği ile 77 fişek ele geçirildi. Başka araçta da meskende bulundurma ruhsatlı tabanca ve bu silaha ait 13 mermi bulundu. Haciz yakalamalı araca ise el koyuldu.

18 kişiye toplam 80 bin 336 lira ceza kesildi

Yakalanan 18 kişiye 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak', '6136 sayılı kanuna muhalefet', '1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet', '5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefet' ve '5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçlarından toplam 80 bin 336 liralık para cezası kesildi. 

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