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Adıyaman'da köye kimseyi sokmuyorlar koronavirüs korkusu yolu kapattırdı

ADIYAMAN'ın Karacaviran köyü halkı korona virüse karşı kendi önlemini aldı. Köye giriş çıkışları yasaklayan köylüler, yolu taşlarla ve tabelayla kapattı.

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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 10 haneli Karacaviran köyü halkı, Corona virüs salgınından korunmak amacıyla köye misafir girişini yasakladı.

Tabela bile astılar

Türkiye'de Corona virüsün köylere de sıçramasıyla köy halkı haliyle endişeye büründü. Karacaviran köyü halkı, köy girişine taşlarla barikat oluşturdu. Bununla da yetinmeyen vatandaşlar, köyün girişine de, 'Virüs salgınından dolayı köye giriş çıkışlar yasaktır' yazılı tabela astı.

Köy sakinleri önlemle ilgili konuştu

Amaçlarının salgından korunmak olduğunu belirten köylülerden İbrahim Bakırcıoğlu, "Köyü kendi isteğimizle karantinaya almamız herkesin sağlığı için. Virüs salgını son bulana kadar uygulamamız sürecek" cümlelerini kullandı.

Bakırcıoğlu, "Corona virüs nedeniyle yaptığımız bu uygulamayı herkese tavsiye ediyoruz. Herkes kendi önlemini alsın, köylere misafir girişi dursun" dedi.

Köy halkından Ömer Deniz ise ziyaretçi yasağı alarak köyde yaşayanları Corona virüsten korumayı amaçladıklarını ve uygulamanın salgın riski ortadan kalkana kadar devam edeceğini kaydetti.

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