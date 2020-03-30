Gaziantep Büyükşehir Belediyesi koronavirüsle her alanda mücadele ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılarak binlerce ölüme neden olan yeni tip koronavirüsle ilgili kapsamlı bir mücadele içine girdi.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi küresel sağlık krizi koronavirüs pandemisi nedeniyle şehirde adeta OHAL ilan etti. Ölümcül salgın ile her alanda ciddi bir bir seferberlik ilan edildi.

Başkan Fatma Şahin öncülüğünde belediyenin tüm birimleri koordineli ve bütünsel bir yaklaşımla harekete geçirilerek önemli ve elzem tedbirler bir bir hayata geçirildi.

Şehrin giriş ve çıkışlarına sağlık standı kuruldu

Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen ateş ölçerlerle şehrin giriş ve çıkışlarında kurulan sağlık stantlarında görevli doktorlar aracılığıyla vatandaşların muayenesi yapılarak Corona Virüs (COVID-19) salgınının şehir dışından gelişi engelleniyor.

Toplu taşıma araçları denetleniyor

Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü coronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların sosyal izalasyon kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla şehir içi toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alımı engelleniyor.

GASMEK kurslarında maske üretimine başlandı

Belediye, ölümcül salgınına karşı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GASMEK), son günlerde en çok ihtiyaç duyulan maske üretimine başladı.

Web sitesi yeni hizmetleriyle çalışmaya başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi salgına karşı alınan önlemlerine bir yenisini daha ekledi. Daha öncesinde başlattığı online çalışmaların kapsamını genişleterek birçok işlemi evden çıkmadan web sitesi üzerinden rahatlıkla yapılmasını sağladı.

Başkan Şahin tedbirleri yerinde inceledi

Başkan Fatma Şahin, Büyükşehir ekiplerinin korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirleri yerinde inceleyerek ekibiyle beraber yapılan çalışmaları ve alınan tedbirleri denetledi. Vatandaşları dinledi.

112 acil ambulanslarını hijyeni Büyükşehir'e emanet

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip coronavirüs salgınına karşı yoğun mesai harcayan 112 Acil ambulanslarının dezenfektesine başladı. Büyükşehir, kentte bulunan bütün ambulansların hijyenini sağlayacak.

Online Erişim ve Uzaktan Eğitim Eylem Planı tanıtıldı

Fatma Şahin, yerel basın çalışanları ve ulusal basın temsilcileriyle telekonferans aracılığıyla bir araya gelerek hayata geçirdikleri Online Erişim ve Uzaktan Eğitim Eylem Planı’nı tanıttı.

Toplantıda; hem vatandaşların hem de belediye personellerinin yaşamını kolaylaştırarak enfekte olma riskini önleyecek Online Erişim ve Uzaktan Eğitim Eylem Planı; Online Erişim E-Belediye Hizmetleri, Online Erişim E-Devlet Hizmetleri, Uzaktan Çalışan Personelin Kontrolü, Yeni Yapılacak Online Erişim Hizmetleri ve Engelsiz Erişim Uygulaması başlıkları altında ele alındı ve hizmetin nasıl kullanılacağına dair teknik bilgiler verildi.