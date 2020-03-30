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Koronavirüsten kurtuldu yaşadıklarını anlattı sanki üzerimden tır geçti

Anadolu Ajansı

İsveç'in başkenti Stockholm'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını 17 günlük  mücadele sonrası yenen 36 yaşındaki Muhammet Kaya, "Çok zor bir dönem ve çok büyük acılar çektim. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın." dedi.

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İsveç'te yaşayan ve koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Muhammet Kaya, yaşadıklarını telefonla AA muhabirine anlattı.

Hastalığı uçakta kaptığını düşünüyor

Kaya, 12 Mart'ta Türkiye tatilini yarıda keserek Ukrayna üzerinden İsveç'e geldiğini belirtti. Hastalığı uçakta kaptığını düşündüğünü ifade eden Kaya, 2 gün sonra belirtilerin başladığını söyledi.

"Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın"

Kaya, hastalığın hafif öksürükle başladığını belirterek "Hastalığın üçüncü günü halsizliğim hat safhaya çıktı. Önceden yaşamadığım şekilde bütün eklemlerin sızlamaya başladı. Sanki üzerimden tır geçti. Dördüncü gün ise ateşim 42 dereceye çıktı. Ciğerim çıkacak şekilde öksürüyor, nefes alamıyordum, havale geçiyordum, daha da ağırlaşarak bu şekil evde 6 gün geçirdim. Çok zor bir dönem ve çok büyük acılar çektim. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın." dedi.

Bu durumdayken üç kez acil servisi aradığını anlatan Kaya, sağlık görevlilerinin, evde kalmasını ve kendisini karantinaya almasını önerdiğini ifade etti.

7. gün hastanede tedavi

Kaya, hastalığının ağırlaşması üzerine 7. gün ambulansla hastaneye kaldırıldığını, yapılan testlerin pozitif çıktığını ve tedavisinin hastanede devam ettiğini belirtti.

Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sekizinci gün beni özel bir odaya aldılar ve oksijen vermeye başladılar. Odada iki gün kaldım sonra aynı hastalıktan yatan 4 kişilik bir odaya naklettiler. Hastane benim gibi hastalarla doluydu. Baygın bir şekilde yatıyordum. Hiçbir şeye tepki vermiyordum. Sadece boş rüyalar ve etrafımdaki kişilerin çektikleri acılardan dolayı inilti sesleri duyuyordum. On birinci gün nefes almam normale dönmeye başladı. Ağrılarım azaldı. Testim de negatif çıkınca doktor beni taburcu etti."

Kaya, bu işin şakasının olmadığının, kimsenin gençliğine güvenmemesi gerektiğinin altını çizerek "Hastalık boyunca kefensiz ve İslami kurallardan uzak gömülmemek için Allah'a dua ettim. Hastalığı önleyecek ilaç yok, tedavi yok, doktorların çaresizliği ile etraftakilerin inlemesi sonucunda tek gerçek Allah'tı. Allah da beni çocuklarıma ve aileme bağışladı." ifadelerini kullandı.

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