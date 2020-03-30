Şişli'de mucize kurtuluş otomobille takla attı burnu bile kanamadı

İSTANBUL Şişli'de otomobil sürücüsü, iddiaya göre önündeki araç ani fren yapınca kontrolünü kaybederek önce trafik levhasına çarptı ardından otomobiliyle birlikte takla attı. Olay sonrası şoka giren kazazedeyi polis güçlükle sakinleştirdi.

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Şişli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, trafik levhasına çarparak takla attı. Otomobil sürücüsü, hurdaya dönen otomobilden yara bile almadan çıktı.

Kaza, Şişli, Piyalepaşa Bulvarında saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Çağlayan'dan Kasımpaşa istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü, önünde seyreden otomobilin ani fren yapmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol ayrımında bulunan trafik levhasına çarparak takla attı. Otomobil hurdaya dönerken sürücü aracın içerisinden kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerine gelene kadar şok geçirdiği görülen sürücüyü polis ekiplerinin sakinleştirdiği görüldü.

Kaza anına tanıklık eden şahidi Onur Çaykara," Önünde bir otomobil ani fren yaptı. Ani fren yapınca kendisi de frene bastı ancak tutmadı. Yol ayrımında bulunan levhaya çarptıktan sonra takla attı. Kendisi çıktı otomobilden. Çok şükür bir şeyi yok" ifadelerini kullandı.