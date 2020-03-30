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İş insanı Sadettin Saran'dan Kırıkkale esnafına yardım

Anadolu Ajansı

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerini kapatmak zorunda kalan Kırıkkale esnafına yardım etti.

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Saran, Berber ve Kuaförler Esnaf Odası üyesi 266, Kahveciler Odası üyesi 228 ve ilçelerde 113 olmak üzere 607 esnafa 187 bin 563 lira para yardımında bulundu.

Berber ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Murat Birdal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkkaleli iş insanı Saran'ın odalarının kayıtlı 266 üyesine 309'ar lira para yardımı gönderdiğini belirterek, kendilerinin de bu parayı üyelerine dağıttıklarını söyledi.

Kahveciler Odası Başkanı Adnan Çatalok ise Saran'ın bu süreçte Kırıkkale esnafını unutmadığını dile getirerek, gönderilen yardımı 228 üyelerine kişi başı 309 lira olmak üzere dağıttıklarını ifade etti.

Kuaför Cem Adıgüzel de "Öncelikle yardımdan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu süreçte Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Zor günler geçiriyoruz, inşallah bu günleri de atlatacağız." diye konuştu.

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