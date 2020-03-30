Bir doktorun koronavirüs günlüğü: Vardiyam sona erene kadar altı yaşlı hastayı kaybettik

Londra’da, koronavirüsü salgınının en kötü vurduğu hastanelerinden birinde görev yapan genç bir doktor, koğuşların hastalarla nasıl dolup taştığını ve hem sayı hem de imkan olarak yetersiz kalan sağlık görevlilerinin nasıl ölüm kalım kararları vermek zorunda kaldıklarını söyledi.