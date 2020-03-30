Bir doktorun koronavirüs günlüğü: Vardiyam sona erene kadar altı yaşlı hastayı kaybettik
Koronavirüs salgınıyla boğuşan İngilterenin başkenti Londra'da görevli bir doktorun günlüğüne yazdıkları tüyler ürpertirken, durumu halen ciddiye almayanlar için ibretlikti.
Koronavirüs kabusu hız kesmiyor. Dünyada 177 ülkeye yayılan salgında, vaka sayısı 725 bine yaklaştı, ölü sayısı ise 34 bini geçti. ABD, İtalya ve İspanya, virüsün kalbi Çin'in yanı sıra salgından en çok etkilenen ülkeler olarak öne çıkıyor.
20 bin civarında vakası bulunan İngiltere'nin başkenti Londra'da çalışan bir doktor, yazdığı günlükle hastalığın ciddiyetini ve yaşadığı kabus gibi olayları anlattı. Doktorun günlükleri Milliyet gazetesinde yer aldı.
Londra’da, koronavirüsü salgınının en kötü vurduğu hastanelerinden birinde görev yapan genç bir doktor, koğuşların hastalarla nasıl dolup taştığını ve hem sayı hem de imkan olarak yetersiz kalan sağlık görevlilerinin nasıl ölüm kalım kararları vermek zorunda kaldıklarını söyledi.
Pazartesi gecesi
"Dört gecelik mesainin ilki. Bu, şimdiye kadarki en yoğun gece. Hastane bir savaş bölgesini andırıyor, ama korkarım ki iki hafta içinde geriye dönüp baktığımızda bunun fırtınadan önceki sessizlik olduğunu anlayacağız."