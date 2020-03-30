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Mansur Yavaş'tan Ankara'da koronavirüs önlemi tüm ihaleler iptal edildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüse karşı verilen ekonomik mücadeleye daha fazla kaynak aktarılabilmesi için gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri iptal etti.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüse karşı verilen ekonomik mücadeleye daha fazla kaynak aktarılabilmesi için gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerin ertelendiğini açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Yavaş, “Koronavirüse karşı başlattığımız ekonomik mücadele kapsamında bugün açıklayacağımız projelere daha çok kaynak ayırabilmek için başta Park-Bahçe ve Fen İşleri olmak üzere, salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerimizi hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz” ifadelerini kullandı. 

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