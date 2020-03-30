İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kaçan danışmanı da koronavirüse yakalandı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmasıyla, koşarak kaçan başdanışmanı Dominic Cummings'ın koronavirüs testi pozitif çıktıAbone ol
İngiltere, geçen hafta tahtın varisi Galler Prensi Charles ile Başbakan Boris Johnson'ın korona haberleriyle sarsılmıştı.
Boris Johnson, koronaya yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayarak duyurmuştu.
Açıklamanın yapıldığı sırada Boris Johnson'ın baş danışmanı Dominic Cumming, Johnson’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyduktan sonra kaçışı kameralara yansımıştı.
Testi pozitif çıktı
Johnson'un koşarak kaçan başdanışmanı Dominic Cummings'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı.
Johnson, salgın süresince evde kalmanın Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) üzerindeki baskıyı azaltacağını söyleyip, evden çalışanların yanı sıra eczacılara ve NHS çalışanlarına teşekkür etti. Johnson, 20 bin eski NHS çalışanının salgınla mücadele kapsamında göreve geri döndüğünü de ekledi.
Başbakan Johnson da 27 Mart’ta yakalanmıştı
Korona virüsü salgını başladığında ‘sürü bağışıklığı’ ve ‘kontrollü salgın’ stratejilerini savunan Johnson, 27 Mart’ta Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.