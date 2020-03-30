Marketten alınan sebze ve gıdalar nasıl temizlenmeli? Kredi kartını da unutmayın

Ellediğimiz paketli ürünler, market arabaları, para ya da kredi kartlarımız da birer virüs taşıyıcılığı açısından birer risk unsuru. Tüm bu nedenlerle market içerisinde maske ve eldiven kullanımı tavsiye edilmektedir. Ancak eğer maske ve eldiven bulamıyorsanız üzülmeyin, ellerinizi yanınızda götüreceğiniz kolonya ile sık sık dezenfekte etmeniz de faydalı olacaktır. Ağız ve burun bölgesini herhangi bir atkı, eşarp, boyunluk ya da ıslak mendil ile de örtebilirsiniz.