Marketten alınan sebze ve gıdalar nasıl temizlenmeli? Kredi kartını da unutmayın
Çin'den tüm dünyaya yayılan korona virüs hayatı olumsuz etkilerken, gıda alışverişlerinin nasıl yapılması konusu ise en çok tartışılanların balında geliyor. Uzmanlar market alışverişlerinin tek başına gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguluyor.
Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan korona virüs her geçen gün şiddetini arttırırken, evlerine kapanan vatandaşların en çok merak ettiği konuda gıda alışverişlerinin nasıl yapılması gerektiği. Milliyet'e konuşan Dr. Sinan Akkurt, insanlara markete gidenlere çok önemli uyarılarda bulundu. İşte o uyarılar:
Çok merak edilen ilk sorulardan biri markete girerken maske ve eldiven kullanmalı mıyız?
Bilindiği gibi kronik hastalığı olanların market alışverişi dahil sokağa çıkmaları yasaklandı. Bunun yanı sıra nezle, grip gibi solunum yolu enfeksiyonu şüphesi ya da bulgusu olanlar da kesinlikle marketlere gitmemeli, evlerinden dışarı çıkmamalı. 65 yaşın altında, herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan ve başkaca üst solunum yolu enfeksiyonu şüphesi taşımayan bireyler ise marketin kapısından girerken maske ve eldivenlerini evet kullanabilirler.
Çünkü marketlerde her ne kadar sosyal mesafe kuralı olan 1-1,5 metre mesafeyi korumaya teşvik edilse de kimi zaman raflardan ürün seçerken diğer müşterilerle, kasada ödeme yaparken kasiyerle ya da reyonlarda reyon görevlileri ile istemeden ya da farkında olmadan anlık da olsa yakın temas kurabileceğimiz alanlar var.
Ellediğimiz paketli ürünler, market arabaları, para ya da kredi kartlarımız da birer virüs taşıyıcılığı açısından birer risk unsuru. Tüm bu nedenlerle market içerisinde maske ve eldiven kullanımı tavsiye edilmektedir. Ancak eğer maske ve eldiven bulamıyorsanız üzülmeyin, ellerinizi yanınızda götüreceğiniz kolonya ile sık sık dezenfekte etmeniz de faydalı olacaktır. Ağız ve burun bölgesini herhangi bir atkı, eşarp, boyunluk ya da ıslak mendil ile de örtebilirsiniz.