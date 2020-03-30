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Şanlıurfa'da koronavirüsü umursamadılar PTT kuyruğuna bakın

ŞANLIURFA'da vatandaşlar koronavirüs (kovid-19) uyarılarını umursamadan PTT önünde kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların hiçbir önlem almadan hareket etmesi tepkilerin odağı oldu.

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Şanlıurfa’da, fatura ödemek ve işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar PTT önünde sosyal mesafe kuralına uymadan uzun kuyruk oluşturdu.

Kent merkezinde çoğunluğu kadın onlarca kişi işlem yaptırmak için PTT şubesine geldi. Eyyübiye ve Sarayönü PTT şubeleri önünde aralarında mesafe olmadan uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, uzun süre sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Koronavirüse karşı hiçbir önlemin alınmadığı kuyrukta bekleyenlerin maske ve eldiven takmadıkları görülürken, yöresel kıyafetli kadınların ise ağızlarını başlarına sardıkları yazmayla kapattığı görüldü. 

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