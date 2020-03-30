İstanbul Valisi Yerlikaya: 65 yaş üstü vatandaşlara gidecek yardım kolileri yola çıktı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 65 yaş üstü vatandaşlara gidecek yardım kolilerin yola çıktığını duyurdu. Yerlikaya ayrıca “Onlarla ilgili sokağa çıkma yasağı devam ettikçe bu hizmet devam edecek” dedi.

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Vali Yerlikaya, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında nüfusun en kalabalık olduğu ilimiz İstabul'da elli bin vatandaşa yapılacak yardım ile ilgili konuştu.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenen, 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşa 6 hafta boyunca 300 bin gıda kolisi yardımı yapılmaya başlandı.

Yardım kolileri yola çıktı

Yardım kolileri 39 ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bugün eş zamanlı olarak dağıtıma çıktı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara İstanbul Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında yardım yapılacağını duyurmuştu.

"Hiç kimseyi çaresiz bırakmadık, bırakmayacağız''

Yapılan yardımlar ile ilgili konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Dünyayı ve ülkemiz tehdit eden görünmez bir düşmanla mücadele ediyoruz. Hiç kimseyi yalnız çaresiz bırakmadık bırakmayacağız. Maddi durumu iyi olmayan, 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimizle ilgili sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfımız, 5 günden beri geceli gündüzlü çalıştı. Toplam 52 bin dosya adresleriyle beraber tespit edildi." dedi.

Vali Yerlikaya yardım kolilerinin önünde çekildiği fotoğrafla duyuruyu paylaştı.

Yerlikaya açıklamıştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara İstanbul Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında yardım yapılacağını duyurmuştu.