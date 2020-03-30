Facebook, koronavirüs bilgi merkezini ülkemizde kullanıma sundu

Facebook, koronavirüs ile mücadelede hayata geçirdiği bilgi merkezini ülkemizde erişime açtı.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında yanlış bilgilendirmenin önüne geçmek isteyen Facebook, Dünya Sağlık Örgütü gibi bazı kaynaklardan bilgi toplayarak oluşturduğu kendi koronavirüs bilgi merkezini ülkemizde yayınladı.

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki Facebook kullanıcılarının haber kaynaklarının en üstünde belirecek olan Koronavirüs Bilgi Merkezi, Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü gibi küresel sağlık kuruluşları tarafından paylaşılan gerçek zamanlı güncellemelere ve yer verecek.

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, Türkiye nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapan bir sosyal medya platformu olarak herkesin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilmesini sağlamayı en büyük sorumlulukları olarak gördüklerini ifade etmişti.