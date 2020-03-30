İsrail Başbakanı Netanyahu'nun parlamento danışmanı Paluch'ın, koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karantinaya alındı, bir kez daha koronavirüs testi yapılacak.

Abone ol

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Netanyahu'ya, danışmanı Rivka Paluch'ta virüs tespit edilmesi nedeniyle yeniden koronavirüs testi uygulanmasına karar verildi.

Karantina kararı

Testin ne zaman yapılacağı bilinmezken, Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı'nın karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada, söz konusu adımın bir önlem olduğu ve epidemiyolojik inceleme sonuçlanmadan önce atıldığı belirtildi.

Danışmanında korona çıktı

Tedbir amacıyla 15 Mart'ta Netanyahu ve yakın çevresine koronavirüs testi yapılmış, sonuçlar negatif çıkmıştı. Netanyahu'nun parlamento danışmanı Paluch'ın, dün yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

İsrail'de son durum

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede koronavirüs vaka sayısı 4 bin 347'ye ulaşırken, 15 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.