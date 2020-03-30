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Barcelona maaşları kesti Messi sitem etti

İSPANYA La Liga'da dünya devi Barcelona, koronavirüsün (kovid-19) vurduğu darbelere daha fazla dayanamadı. İspanyol kulübü, salgının yarattığı kriz nedeniyle tüm takımın maaşlarının kesileceğini açıkladı.

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Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Yönetim Kurulu'nun, gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında Corona virüs salgınının devam ettiği süre zarfında tüm sporcuların maaşlarında kesinti yapılması kararını aldığı bildirildi.

Futbola yüzde 70 maaş kesintisi

Futbolda A takımda sporcuların maaşlarında yüzde 70 oranında kesinti yapılacağını belirten Barcelona, ancak bu şekilde diğer kulüp çalışanlarının maaşlarının tamamını almasının garanti edileceğini duyurdu.

Anlayışlar için teşekkür etti

Katalan kulübü, "sağlık krizinin yaşandığı bu olağanüstü dönemdeki anlayışlarından dolayı" tüm sporcularına teşekkür etti. Barcelona'da sporcuların, Corona virüs salgının sona ermesinin ardından maaşlarını yine tam olarak almaya devam edeceklerini açıklandı.

Messi'den "Asla şaşırtmadı" sitemi

Bu arada konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Barcelona takım kaptanı Lionel Messi, maaşlarının yüzde 70 kesileceğini doğrulayarak, kriz yönetiminden dolayı kulüp yöneticilerini eleştirdi. Messi, "Kulübün içinden, bizi büyüteç altına sokmaya çalışanların olduğunu görmek bizi asla şaşırtmadı." diye yazdı.

İspanya La Liga'da Barcelona dışında Atletico Madrid'in de benzer bir şekilde sporcularının maaşlarında kesinti yapmaya hazırlandığı, görüşmelerin devam ettiği biliniyor.

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