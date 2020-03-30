LGS ne zaman olacak 2020 lise giriş sınavları ertelendi mi?

Bu sene LGS sınavına girecek öğrencilerin tedirgin bekleyişi devam ediyor. LGS sınavı ertelenecek mi sorusunun cevabını ise MEB'ten geldi. 7 Haziran'da yapılması planlanan LGS sınavı ertelenmedi. LGS sınavında ise sadece 1. dönem derslerinden konu çıkacak. Yani 7 Haziran'daki sınavda 8. sınıf 1. dönem soruları çıkacak.

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LGS sınavı ertelendi mi? sorusu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Mili Eğitim Bakanlığı (MEB),Corona virüsü kapsamında önlem almak amaçlı LGS sınav tarihine yönelik önemli bir açıklama yaptı. Peki LGS ne zaman olacak 2020? İşte MEB'den LGS açıklaması...

LGS ERTELENDİ Mİ: 25 Mart tarihinde yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavların ertelenmesine yönelik de açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Selçuk, üniversiteye ve liselere giriş sınavlarının (LGS) ertelenip ertelenmeyeceği sorusuna şu yanıtı vermişti.

"Bu sınavlar konusu işin başından beri gündemimizde. Prensip olarak biz hep sınavın zamanında yapılmasını önemseriz, çocukların psikolojisi açısından. LGS'nin ne şekilde yapılacağına dair bizim 3 senaryomuz var. Bu senaryolara bağlı olarak paketlerimiz var. Bu anlamda sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi tamamen buradaki bilimsel metodoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı. Kararlar ne olursa olsun tedbirimiz hazır."

LGS NE ZAMAN 2020 : Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019-2020 sınav takviminde LGS sınav takvimini 7 Haziran 2020 olarak belirledi.