Berat Albayrak'tan 3 kamu bankası açıklaması

Bakan Berat Albayrak, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın geliri aylık 5.000 TL altında olan bireysel müşterileri için uygulamaya koyduğu yeni kredilerle ilgili konuştu.

Abone ol

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, geliri aylık 5.000 TL altında olan bireysel müşterileri için yeni bir kredi uygulaması başlatıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda destekle ilgili "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

''Aylık 5 bin TL’nin altında geliri olanları devreye aldık''

Bakan Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği’ni devreye aldık" dedi.