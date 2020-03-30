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İspanya’da 12 binden fazla sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

İspanya’da 12 bin 298 sağlık çalışanının koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

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İspanya’da koronavirüs tespit edilen 85 bin 195 kişi arasındaki 12 bin 298 kişinin profesyonel sağlık çalışanı olduğu belirtildi. Virüs tespit edilen kişi sayısı İspanya’da Pazar gününe göre yüzde 12,4 arttı.

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İspanya Acil Durum Sağlığı Yöneticisi Dr. Fernando Simon’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Tanıyı doğrulamak için yaptırdığı ikinci testin sonuçlarını bekleyen Simon’ın evinde karantinada olduğu ifade edildi.

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