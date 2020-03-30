HABER /  KÜLTÜR VE SANAT
ADV Evcil hayvanlara özel ürünleri hemen incele!

Usta sanatçı Nurtekin Odabaşı hayatını kaybetti

Oyuncu, yönetmen, oyun yazarı ve senarist Nurtekin Odabaşı 82 yaşında yaşama gözlerini yumdu.

Abone ol

Oyuncular Sendikası, Nurtekin Odabaşı’nın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Oyuncu, yönetmen, oyun yazarı ve senarist Nurtekin Odabaşı hayatını kaybetti. Sevenlerine sabırlar dileriz, başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

Nurtekin Odabaşı Kimdir? 

1938 yılında Ankara’da doğan Nurtekin Odabaşı, H.Ü. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi.

1955 yılında Devlet Tiyatrosu Çocuk Bölümü’nde “Polyanna” oyunuyla sahnene çıktı. Daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çok sayıda oyunda rol aldı, oyunlar yazdı ve yönetti.

Bir dönem İstanbul Şehir Tiyatroları’nda da konuk oyuncu olan Odabaşı, 1960’lı yıllardan itibaren sinemada çeşitli filmlerde rol aldı, film ve televizyon dizileri için senaryolar yazdı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu'dan son dakika koronavirüsü açıklaması! Önümüzdeki 10 gün...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi koronavirüsle her alanda mücadele ediyor
Koronavirüsten kurtuldu yaşadıklarını anlattı sanki üzerimden tır geçti
Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklama
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, koronaya rağmen hokey maçına çıktı
3 kamu bankasından yeni kredi desteği! 5 bin liranın altında olanlara...
ÖNCEKİ HABERLER
Eski bakan Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüse yakalandı
İstanbul'da koronavirüs en çok taksicileri vurdu iş yapamıyorlar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den koronavirüs açıklaması
Aydın'da polis memuru yüksek ateşle gittiği hastanede öldü
Corona testi pozitif olan Prens Charles karantinadan çıktı
Seyahat izin belgesi nereden alınır seyahat izin formu doldurma
Yorumlar 1 yorum