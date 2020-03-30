HABER /  YEREL
ADV Evcil hayvanlara özel ürünleri hemen incele!

Başkan Saliha Özçınar'dan örgü ördüğü fotoğrafla 'evde kalın' çağrısı

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'in Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, sosyal medya hesabından örgü ördüğü fotoğrafı paylaşarak, vatandaşa ‘evde kalın’ çağrısı yaptı.

Abone ol

Kiraz Belediye Başkanı AK Partili Saliha Özçınar, koronavirüs nedeniyle vatandaşların evden çıkmamasını istedi. Başkan Özçınar, örgü ördüğü fotoğrafı, sosyal medya hesabından, "Acil durumlar dışında ben de evdeyim. Çünkü hayat eve sığar" notuyla paylaştı.

Başkan Özçınar, "Kardeşimin yeni bebeği oldu. Ona battaniye örmek istedim. Hem kendimiz hem sevdiklerimiz hem de tüm milletimiz için evde kalmamız gereken bu süreçte çok fazla sosyal medya, televizyon izlemek de iyi değil. Her şeyi uygun zaman dilimlerinde yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de zorunlu olmadıkça evden çıkmadığım bu süreçte, yeni doğan bebeğimize bir battaniye örmek istedim. Benim içinde değişiklik oldu, güzel oldu. Kendi evimde oturdum ve örmeye başladım. Ailemin de hoşuna gitmiş ve çekmişler. Paylaşmaya karar verdik. Geri dönüşler de çok iyi oldu" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu'dan son dakika koronavirüsü açıklaması! Önümüzdeki 10 gün...
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, koronaya rağmen hokey maçına çıktı
3 kamu bankasından yeni kredi desteği! 5 bin liranın altında olanlara...
İstanbul Valisi Yerlikaya: 65 yaş üstü vatandaşlara gidecek yardım kolileri yola çıktı
Çin'de koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
Koronavirüse yakalanan Fatih Terim taburcu edildi
ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman'da köye kimseyi sokmuyorlar koronavirüs korkusu yolu kapattırdı
Bayburt'ta Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köylerinde koronavirüs çıktı
Seyahat izin belgesi nereden alınır seyahat izin formu doldurma
İspanya’da 12 binden fazla sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Rıza Çalımbay: Maçlar Antalya'da oynansın
THY iç hat uçuşlar hangi illere yapılıyor THY iç hat sefer listesi 2020
Yorumlar