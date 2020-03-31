Cinsel ilişkiyle corona virüs bulaşır mı? Herkesin sormaya utandığı sorular
TÜRKİYE ve dünya ülkeleri corona virüs ile boğuşurken herkesin aklında olan ama sormaya utandığı bir soru gündemde. Koronavirüs cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı? Bu dönemde seks yapmak tehlikeli mi? İşte bu sorunun yanıtı:
"Koronavirüs cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı?" diye düşünüp, çekindiğinizden kimseye soramamış olabilirsiniz. Oysa bu sorunun yanıtı çiftler açısından hayati önemde. Zira seks bir yakınlaşma içerdiği için corona virüsü alma ihtimaliniz var. İngiliz doktor Alex George ve cinsel sağlık uzmanı Alix Fox koronavirüs döneminde cinsellik ile ilgili aydınlatıcı bilgiler verdi.
Bir ilişki içindeyseniz, bu kişiyle birlikte yaşıyor ve aynı ortamı paylaşıyorsanız, seks durumunuzda bir değişiklik yaratmaz. Fakat ikinizden biri koronavirüs belirtileri gösteriyorsa aranızda güvenli mesafeyi korumalı ve evin içinde bile bir izolasyon uygulamalısınız. İdeali, evde bile herkesin iki metreden fazla birbirine yaklaşmaması aslında ama bunun gerçekçi olmadığını biliyoruz.
Eğer koronavirüs belirtileri gösterdiğini düşündüğünüz biriyle öpüştüyseniz ya da cinsel ilişkiye girdiyseniz mutlaka kendinizi izole edin. Belirtileri gösterip göstermediğinizi gözleyin. Göstermeye başlarsanız o zaman kendinizi daha sıkı karantinaya alın.
Gelelim en çok merak edilen koronaya ilişkin mahrem sorulara doktorun verdiği yanıtlara:
-Bir başka kişinin vajina ya da penisine dokunmakla koronavirüs kapabilir miyim?
-Bir kişinin vajina ya da penisine dokunuyorsanız, muhtemelen öpüşüyorsunuz da. Virüsün tükürükle geçtiğini biliyoruz. Esasen koronavirüsün ağzınızdan ellerinize, cinsel organlarınıza ve bir diğer kişinin ağzına burnuna geçişine olanak veren her şey koronavirüsün bulaşma ihtimalini de artırır. Bu ihtimali en düşük düzeye çekmemiz gerekiyor. Onun için birlikte yaşamadığınız biriyle temas içinde olmamak gerçekten çok önemli.