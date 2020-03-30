Türkiye koronavirüs nedeniyle IMF'den yardım istedi mi? İşte yetkili ağızdan yanıtı

Türkiye'nin coronavirüs nedeniyle IMF'den yardım talebinde bulunup bulunmayacağı merak konusu olmuştu. IMF'den konu hakkında bir açıklama geldi. IMF Avrupa Direktörü Poul Thomsen, Türkiye'nin koronavirüs nedeniyle yardım isteyen ülkeler arasında olmadığını söyledi.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Direktörü Paul Thomsen, tüm dünyada sağlık ve ekonomi bağlamında çok büyük krize neden olan koronavirüs salgını nedeniyle yardım isteyen ülkeler arasında Türkiye ve Rusya'nın olmadığını açıkladı.

IMF, 50 milyar dolarlık kaynak ayırdığını duyurmuştu. IMF, ilk kredisini de 120 milyon 900 bin dolarla Kırgizıstan'a vermişti.

'Avrupa ülkeleri yüzde 3 GSYH düşüşü ile karşı karşıya'

IMF'nin internet sitesinde koronavirüs salgınının etkilerini değerlendiren Thomsen, Avrupa'nın büyük ekonomilerinin koronavirüs nedeniyle kapatmalar sonucuayda yüzde 3 GSYH düşüşü ile karşı karşıya kaldığını kaydetti. Thomsen, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) müdahaleleri ile Avrupa İstikrar Mekanizması'nın yüksek borçlu ülkelerin krizden çıkabilmesine sağlamak için önemli olduğuna vurgu yaptı.

'Türkiye ve Rusya yardım isteyen ülkeler arasında değil'

IMF Avrupa Direktörü Poul Thomsen ayrıca "Türkiye ve Rusya yardım isteyen ülkeler arasında değil" dedi.