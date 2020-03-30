İstanbul'un giriş ve çıkışlarına abluka kilometrelerce kuyruklar oluştu
İSTANBUL'daki koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında seyahat kısıtlamasıyla birlikte İstanbul giriş ve çıkışlarında uzun kuyruklar oluştu. Trafik polisleri durdurulan araçlarda ateş ve yaş sınırı kontrolü yapılıyor.
İstanbul giriş ve çıkışlarında yapılan koronavirüs kontrolleri şehir girişinde kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Trafik polisleri durdurulan araçlarda ateş ve yaş sınırı kontrolü yapılıyor. Araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere 392 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da şehirler arası deniz ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferlerinin bugün 17:00’den itibaren durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.
İstanbul giriş ve çıkışlarında yapılan koronavirüs kontrolleri şehir girişinde kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
TEM Kınalı ve Tuzla TEM Otoyolu'nda tüm araçlara trafik polisi kontrollerde bulunuyor.
Kontroller kapsamında şahsi araçlarda kimlik kontrolü yapılırken araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı.