İstanbul'un giriş ve çıkışlarına abluka kilometrelerce kuyruklar oluştu

İstanbul giriş ve çıkışlarında yapılan koronavirüs kontrolleri şehir girişinde kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Trafik polisleri durdurulan araçlarda ateş ve yaş sınırı kontrolü yapılıyor. Araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere 392 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da şehirler arası deniz ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferlerinin bugün 17:00’den itibaren durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.