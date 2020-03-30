HABER /  YEREL
ADV Evcil hayvanlara özel ürünleri hemen incele!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: Saat 17.00'de başlayan yeni koronavirüs kararı

İSTANBUL'da koronaya ilişkin bir son dakika kararı daha uygulamaya konuldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da şehirler arası deniz ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Abone ol

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbiri valiliğin sosyal medya hesabında paylaştı.

Yük taşımacılığına devam edileceğini belirten Yerlikaya, deniz yolu ulaşımıyla ilgili alınan kararı açıkladı. Vali Yerlikaya, "yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulması" kararlaştırılmıştır. " dedi. 

İstanbul'un iki yakasında hizmet veren deniz otobüsü ve feribotlar artık işlemeyecek. Vapurlar için bir karar alınmış değil. İstanbul'da otobüslere de yolcu sınırlaması getirilmişti. 

İlgili Haberler
Koronavirüsten kurtuldu yaşadıklarını anlattı sanki üzerimden tır geçti İstanbul Valisi Yerlikaya: 65 yaş üstü vatandaşlara gidecek yardım kolileri yola çıktı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'un giriş ve çıkışlarına abluka kilometrelerce kuyruklar oluştu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye koronavirüs nedeniyle IMF'den yardım istedi mi? İşte yetkili ağızdan yanıtı
Süleyman Soylu'dan son dakika koronavirüsü açıklaması! Önümüzdeki 10 gün...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi koronavirüsle her alanda mücadele ediyor
Koronavirüsten kurtuldu yaşadıklarını anlattı sanki üzerimden tır geçti
Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklama
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, koronaya rağmen hokey maçına çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
İran'dan Türkiye'ye teşekkür! ABD izin vermedi ama...
Bilim Kurulu'ndan önemli karar! Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı!
Usta sanatçı Nurtekin Odabaşı hayatını kaybetti
Eski bakan Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüse yakalandı
İstanbul'da koronavirüs en çok taksicileri vurdu iş yapamıyorlar
Demet Sağıroğlu kimdir aslen nereli? Demet Sağıroğlu evlendi mi?
Yorumlar 4 yorum