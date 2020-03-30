İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: Saat 17.00'de başlayan yeni koronavirüs kararı

İSTANBUL'da koronaya ilişkin bir son dakika kararı daha uygulamaya konuldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da şehirler arası deniz ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbiri valiliğin sosyal medya hesabında paylaştı.

Yük taşımacılığına devam edileceğini belirten Yerlikaya, deniz yolu ulaşımıyla ilgili alınan kararı açıkladı. Vali Yerlikaya, "yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulması" kararlaştırılmıştır. " dedi.

İstanbul'un iki yakasında hizmet veren deniz otobüsü ve feribotlar artık işlemeyecek. Vapurlar için bir karar alınmış değil. İstanbul'da otobüslere de yolcu sınırlaması getirilmişti.