MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den koronavirüs açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye'de ve dünyada bir çok insanın hayatına sebep olan koronavirüsle ilgili son dakika açıklamalar yaptı. Bahçeli ''bugüne kadar her salgının önüne nasıl geçilmişse Covid-19’un da önüne geçilecektir'' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugüne kadar her salgının önüne nasıl geçilmişse Covid-19’un da önüne geçilecektir. Şunu bir defa açık açık ifade etmek isterim ki, KOVİD-19’u yeneceğiz. Bunu milli birlik ve kardeşlikle başaracağız. Hiçbir vatandaşımız telaşa kapılmasın, Türkiye güçlü bir ülkedir" dedi.

Korona provokatörlerine karşı uyaran Bahçeli "Toplumsal psikolojiyi zedeleyen lekeli provokatörlere kulaklarımızı kapatalım, asılsız iddiaları ciddiye almayalım.İnsanlık bu felaket karşısında aciz ve çaresiz değildir. Türkiye'nin bu mücadeleyi kazanacağından kuşkum yok. En az kayıp ve hasarla virüs dönemini atlatacağız." dedi.

Bahçeli, HDP Milletvekili Remziye Tosun'un mahallelerde anons yaptırmasıyla ilgili ise ''İnsanlarımızın arasına kin ve nefret tohumları saçan bu bölücünün derhal dokunulmazlığının kaldırılarak milletvekilliğinden çıkarılması tarihi bir görevdir" ifadelerini kullandı.