İspanya'da 12 bin sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Türkiye'de durum ne?

Koronavirüsle savaşın en ön safında yer alan sağlık çalışanları da Covid-19'un kurbanları arasına giriyor. Bugüne kadarki en korkutucu rakam İspanya'dan geldi. İspanya’da 12 bin 298 sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığı açıklandı. İtalya'da 50 doktor virüse yakalanarak hayatını kaybederken, 2 bin sağlık çalışanına da virüs bulaştı. Ankara Tabipler Odası da sadece Ankara'da 18 sağlık çalışanına Covid-19 bulaştığını duyurdu.