İspanya'da 12 bin sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Türkiye'de durum ne?
İspanya''da koronavirüsle savaşan sağlık çalışanlarından 12 bin 298'ine virüs bulaştığı açıklandı. Ankara Tabip Odası da Ankara'da 18 sağlık çalışanına Covid-19 bulaştığını açıkladı.
Koronavirüsle savaşın en ön safında yer alan sağlık çalışanları da Covid-19'un kurbanları arasına giriyor. Bugüne kadarki en korkutucu rakam İspanya'dan geldi. İspanya’da 12 bin 298 sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığı açıklandı. İtalya'da 50 doktor virüse yakalanarak hayatını kaybederken, 2 bin sağlık çalışanına da virüs bulaştı. Ankara Tabipler Odası da sadece Ankara'da 18 sağlık çalışanına Covid-19 bulaştığını duyurdu.
İspanya’da 12 binden fazla sağlık çalışanı virüse yakalandı
İspanya’da koronavirüs tespit edilen 85 bin 195 kişi arasındaki 12 bin 298 kişinin profesyonel sağlık çalışanı olduğu belirtildi. Virüs tespit edilen kişi sayısı İspanya’da Pazar gününe göre yüzde 12,4 arttı.
Acil Durum Sağlığı yöneticisi de virüse yakalandı
İspanya Acil Durum Sağlığı Yöneticisi Dr. Fernando Simon’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Tanıyı doğrulamak için yaptırdığı ikinci testin sonuçlarını bekleyen Simon’ın evinde karantinada olduğu ifade edildi.
Ankara'da 18 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Ankara Tabip Odası (ATO) Ankara'dra görev yapan ve koronavirüsle mücadeleye katılan 18 sağlık çalışanında koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. ATO'dan yapılan açıklamada, "Ankara'da PCR testleri pozitif 17 ve biri hızlı testi pozitif olmak üzere toplam 18, Covid-19 tanısı alan sağlık emekçisi vardır" ifadeleri kullanıldı.