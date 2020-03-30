Altında yeni rekor gerçekleşti! 30 Mart 2020 çeyrek ve gram altın fiyatları

Gram altın fiyatları gün içerisinde yükselişini sürdürerek 343 lira ile tarihi rekor kırarken; çeyrek altın 562 lira, Cumhuriyet altını da 2.242 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 30 Mart 2020 anlık ve güncel altın fiyatları...

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Ons altın fiyatlarındaki yükselişle gram altın iç piyasada rekor tazeleyerek 343 lirayı gördü.

Cuma günü altının onsundaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 337,8 liradan tamamladı.

Altın gramı rekor tazeleyerek iç piyasalarda 343 lira civarında seyrediyor. Çeyrek altın ise 562 liradan satılıyor.

Çin'de görülüp dünyaya yayılan yeni tip corona virüsten dolayı oluşan küresel risk ile altının ons fiyatı bin 621 dolara yükseldi.

Analistler, virüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayısının artmaya devam ettiğini belirterek, sürece dair kontrol mekanizmalarının tamamen virüsün seyrine bağlı olması ve bu paralelde oluşan belirsizliklerin konuya ilişkin endişelerin gündemde kalmasına yol açtığını vurguluyor.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, bu hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde yayımlanacak nihai Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.600 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Analistler, gram altında bugün 340 liranın test edildiğine dikkati çekerek, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumuna geldiğini söyledi.